Festdag på Universitetet

Det var en stor festdag for Ilisimatusarfik og Ilimmarfiks to institutter, da 45 nye bachelorer og 8 nye kandidater dimitterede fredag formiddag.

I forhold til sidste år er det 14 flere bachelorer og 3 flere kandidater og dermed slår Universitetet igen deres egen rekord.

Sidste år havde de også et rekordstort antal dimittender med 9 kandidater og 28 bachelorer.

Rekordmange bachelorer

Afdeling for Kultur- og Samfundshistorie har i år et rekordstort antal dimittender med 11bachelorer, mens afdeling for Samfundsvidenskab og Økonomiske Studier er næst i rækken med 10 bachelorer.

Antallet af bachelorer i de andre afdelinger fordeler sig således:

Afdeling for Sociale Forhold: 7

Afdeling for Sprog, Litteratur og Medier: 6

Afdeling for Journalistik/TI: 5

Afdeling for Oversættelse og Tolkning: 5

Afdeling for Teologi: 1

I rækken af nye kandidater topper Afdeling for Samfundsvidenskabelige og Økonomiske Studier med 6. Én af kandidaterne har gennemført uddannelsen under West Nordic Mater Program, som udbydes i samarbejde med fire andre vestnordiske universiteter.

De to andre kandidater var fra Afdeling for Kultur og Samfundshistorie.

Teologen fik det højeste gennemsnit

Ud af de i 45 nye bachelorer og 8 kandidater fik to dimittender priser for deres indsats og højeste karaktergennemsnit.

Bachelor i teologi, Liv Molich, havde et gennemsnit på 11,1, mens cand.scient.adm. Naja Carina Steenholdt havde højeste gennemsnit på 10,2.

Traditionen tro var det KNI, der gav prisen til en bachelor og Grønlands Erhverv, der gav prisen til kandidaten med højeste karaktergennemsnit.

Formiddagen bød på taler, prisoverrækkelser og reception, akkompagneret af fælles sange og musikindslag.