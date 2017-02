Fest og farver i kulturhuset - se videohilsner

Det er en festdag i dag, onsdag, i kulturhuset Katuaq i Nuuk. Masser af børn fra byens børnehaver har sat sit festlige præg på kulturhuset jubilæumsfest, der afsluttes med fyrværkeri i aften.

For det er for 20 år siden, kulturhuset blev indviet. Der vil ske masser af ting for at markere dagen i Katuaq onsdag, både for børn og voksne.

Dagen byder blandt andet på underholdning til børn med Klovni Miki, koncert med 'Åh Abe', og den populære Hinnarik skal også optræde.

I løbet af dagen spiller Ulf Fleischer og Eigel Petersen musik, amatørteaterforeningen i Nuuk N.A.I.P skal underholde, og der vil være Grønlands premiere på teaterforestillingen "Under uvidenhedens mørke" i Hans Lynge Salen i aften.

Og sluttelig vil hele byens borgere blive mindet om den glade begivenhed, fordi et stort festfyrværkeri skydes i gang med 22-tiden foran Katuaq.

