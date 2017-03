Fem centrale visioner skal løfte folkeskolen i Sermersooq

Med godkendelsen af politikken har kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq ønsket at give eleverne de bedst tænkelige muligheder for at dygtiggøre sig og kunne tage en uddannelse efter folkeskolen.

'Fælles om folkeskolen – sammen skaber vi fremtiden' er overskriften på den nye skolepolitik i kommunen.

Eleverne skal trives og være trygge for at kunne udvikle sig fagligt, siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA), ifølge kommunen.

Tilpasning af undervisningsmiljø

- Faglig udvikling kræver, at vi kan skabe et tilpasset og udviklende undervisningsmiljø, der passer til den enkelte elevs behov. Vi kan kun skabe et udviklende undervisningsmiljø, hvis vi har engagerede lærere, der er glade for at gå på arbejde. Vigtigst er derfor, at vi er fælles om folkeskolen, siger hun på kommunens hjemmeside.

Skolepolitikken indeholder fem visioner:

En åben og inddragende folkeskole – hvor vi løfter i flok

Elever, der kan begå sig internationalt med udgangspunkt i den grønlandske kultur

En folkeskole, der ruster alle elever til uddannelse og beskæftigelse

Et godt arbejdsmiljø – et fælles ansvar

En hverdag, hvor alle elever føler sig trygge, værdsatte og ligeværdige

Skolepolitikken blev godkendt på et kommunalbestyrelsesmøde i november 2016.

Siden da har forvaltningen for Børn, Familie og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq samarbejdet med kommunens skoleinspektører og andre interessenter om at udarbejde handleplaner for skolepolitikken.

Styrkelse af samarbejde

- Handleplanerne blev behandlet på seneste kommunalbestyrelsesmøde den 7. marts, hvor en foreløbig strategiplan for implementering af skolepolitikken blev godkendt. Strategiplanen indeholder blandt andet et projekt om at styrke samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og skolerne, skriver Kommuneqarfik Sermersooq.

Projektet bliver i øjeblikket afprøvet på Atuarfik Tuiisaq i Paamiut. Desuden er otte andre projekter og indsatser i øjeblikket under udvikling.

