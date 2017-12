Fedtforbrænding modvirker giftstoffer fra sukker

Forskerne har længe vidst, at når kroppen forbrænder sukker, danner den et giftigt stof, som kan spille en vigtig rolle for udviklingen af alders- og livsstilsrelaterede sygdomme som diabetes, cancer og Alzheimers.

Men nu viser ny forskning fra Aarhus Universitet, at når kroppen forbrænder fedt, danner den stoffer, som modvirker de skadelige stoffer fra sukkerforbrændingen. Det skriver Videnskab.dk.

Derfor er perspektiverne i opdagelsen potentielt store.

- Man fjerner altså nogle af de giftige stoffer fra sukkerforbrændingen ved at spise fedt eller ved at spise en kaloriefattig diæt, så kroppen må forbrænde sit eget fedt, fortæller en af forskerne bag studiet Mogens Johannsen, der er professor ved Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Studiets konklusioner, der er baseret på reagensglasforsøg og efterfølgende også påvist i blodprøver fra mennesker, er for nylig offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Cell Chemical Biology.

Læs også på Videnskab.dk: TEST: Hvor god er du til dialekter?

Forklarer den positive effekt af ketogen diæt

Opdagelsen er interessant, fordi den måske kan være med til at forklare, hvorfor diæter med et højt indhold af fedt og kun lidt sukker har vist sig at være effektive til at beskytte dyr mod diabetes, Alzheimers og cancer.

Dyr, som spiser en ekstremt fedtrig diæt – en såkaldt ketogen diæt – lever også markant længere.

Samtidig er opdagelsen også overraskende, fordi tidligere undersøgelser har antydet det modsatte, nemlig at også fedtforbrændingen danner det skadelige stof – hvilket, det nye studie altså netop viser, at fedtforbrændingen modvirker.

Det ser med andre ord ud til, at den sunde diæt er afhængig af en hårfin balance mellem dannelsen af det giftige stof og den efterfølgende afgiftning på grund af sukkerforbrændingen, men at for højt indtag af sukker kan tippe balancen i en uhensigtsmæssig retning, hvor afgiftningen ikke kan følge med.

- Det illustrerer, at biologiske systemer er uhyre komplekse, og at vi slet ikke forstår dem til fulde endnu, siger Mogens Johannson.

Læs også på Videnskab.dk: 'Spøgelseslange' fundet på Madagaskar

Kan måske mindske smerter for diabetespatienter

Studiet medfører potentielt set også nogle muligheder, som kan komme diabetespatienter til gavn.

Neuropati er en meget smertefuld sen-diabetisk komplikation, som kommer til udtryk ved skader på nerverne.

Disse skader skyldes blandt andet ophobning af det giftige stof, og derfor kan den nye indsigt muligvis bane vejen for en diæt, der kan modvirke lidelsen.

- Et perspektiv er, at man måske kan udvikle diæter med færre kulhydrater og mere fedt. En sådan diæt kan muligvis være med til, at kroppen danner flere stoffer, som vil neutralisere giften og fjerne smerter hos patienter med neuropati, siger Mogens Johannson til Videnskab.dk.

Du kan læse hele artiklen på Videnskab.dk.

Læs også på Videnskab.dk:

Hvorfor var vikingerne så overlegne i kamp?

Wauw! Jupiters storme minder om et van Gogh-maleri

Blæksprutte sugede på delfins ædlere dele