Faste lejeboliger til politikere

Lørdag, 27. oktober 2018 - 15:57

I natsisartuts formandskab og partierne indbyrdes har i adskillige år forsøgt at finde en holdbar løsning på problemet med at få indkvarteret Inatsisartut-medlemmerne, under deres måneder-lange ophold i Nuuk under samlingerne, men har måttet trække i land, på grund af enkelte partiers og nogle vælgeres modstand, når det gælder ændringer af forholdene for Inatsisartut.

Sådan som forholdene er i dag, afholder Inatsisartut i dag lejeudgifter til indkvartering for Inatsisartuts medlemmer under samlingerne. Udgiften udgør årligt lidt over 3 mio. kr. i gennemsnit.

Den nuværende ordning indebærer leje af indkvartering på den private marked, og medfører større administration for Inatsisartut, samtidig med en vis usikkerhed i forhold til lejen.

