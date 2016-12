Fast månedsløn til de stabile på fiskefabrik

Fabriksansatte på Arctic Prime Fisheries’ fabrikker i Qaqortoq og Nanortalik, kan se frem til lønforhøjelse fra nytår, det oplyser SIK i en pressemeddelelse.

Fagforbundet SIK og fiskerivirksomheden har nemlig indgået en overenskomstaftale til fabriksmedarbejderne, som betyder, at de stabile medarbejdere kan få en fast månedsløn og samtidig får de timelønnede højere løn.

Fast løn for første gang

- Vi er fra fagforbundet glade for, at fabriksmedarbejderne or første gang kan få fast løn, og samtidig får de timelønnede højere løn, siger SIK’s formand, Jess G. Berthelsen.

Parterne meddeler, at de i fremtiden håber på mere udvikling af produktion af fødevarer i landet.

Positiv indflydelse

Arctic Prime Fisheries er enig med formanden for SIK, og håber på, at initiativet vil have positiv indflydelse til arbejdsglæden.

- Vores drift af fabrikker i Sydgrønland er meget vigtigt for os, vi forventer, at aftalen vil have en positiv indflydelse og bedre kan betale sig. Vi har været i gang med aftalen siden sommer, og er glade for at vi kan tilbyde vores medarbejder gode forhold, siger koordinator i Arctic Prime Fisheries, Ole Aggo Markussen.

Ifølge parterne skal omkring 30 stabile fabriksmedarbejdere i første omgang få fast månedsløn fra nytår, det får deres løn uanset hvor meget der bliver indhandlet til fiskefabrikkerne.