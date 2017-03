For farligt at være alene i detentionen

Folketingets Ombudsmand forholder sig stadig kritisk til de vilkår, der bydes personer i landets fem detentioner, hvor der ikke er fast politibetjening.

De tilbageholdtes sikkerhed er i fare, hvis kommunefogeden midlertidigt forlader detentionen, påpeger ombudsmanden i et brev, som han sendte til Justitsministeriet sidste uge.

Læs også: Folketingets ombudsmand kritisk over for grønlandske detentioner

- Man må tage de særlige forhold i Grønland i betragtning, men der er grundlæggende rettigheder, der skal overholdes. Jeg har derfor bedt myndighederne om at overveje en række spørgsmål om sikkerheden for personer, som efterlades midlertidigt i detentionen, anfører ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Læs også: Kommunefogedforeningen: Større bygder har brug for detentioner

Siden Folketingets Ombudsmand i 2013 besøgte blandt andet detentionen i Kulusuk, har kritikken af forholdene været skarp og vedvarende.

Stærkt kritisable forhold

Ombudsmanden konstaterede dengang, at folk, der var i detentionen, ikke kunne tilkalde personale, ikke blev tilbudt mad og drikke og ikke havde mulighed for toiletbesøg, medmindre den lokale politimyndighed var til stede. Desuden blev alle visiteret, indtil de stod i trusser, uanset om der var konkret grund til det.

Og så fandtes der kun én nøgle til detentionen, nemlig hos politimyndigheden.

Læs også: Hammond: Jeg forventer markante forbedringer

En række af forholdene er nu forbedret, konstaterer ombudsmanden. Eksempelvis må kommunefogeden nu kun forlade en person i detentionen, hvis der opstår nødretslignende forhold andre steder, f.eks. brand eller skyderi. Og kommunefogederne er blevet instrueret i, at der skal udleveres en ekstra nøgle til detentionen til det lokale bygdebrandvæsen, ligesom de er instrueret i, hvordan detentionsanbragte visiteres, fremgår det af redegørelsen fra ombudsmanden.

Hvor lang tid er "kort tid"?

Men det er netop det, at der kan opstå en nødretslignende situation, hvor de tilbageholdte må efterlades alene, som vækker bekymring.

- Min bekymring er begrundet i, at disse personer i visse situationer – hvor kommunefogeden midlertidigt forlader detentionen – oftest vil være uden tilsyn og mulighed for at tilkalde hjælp.

Ombudsmanden beder derfor Justitsministeriet overveje, hvordan sikkerheden for de anbragte i detentionen kan forbedres yderligere.

Læs også Justitsministeren lover styrkelse af politiet

- Myndighederne har oplyst, at de situationer, hvor kommunefogeden forlader detentionen, er nødretslignende, forekommer sjældent og oftest varer kort. Det fremgår imidlertid ikke nærmere, hvor ofte sådanne situationer normalt forventes at opstå, herunder om det f.eks. er flere gange hvert år, eller hvad ”kortvarigt” normalt forventes at dække over i f.eks. timer.

Ombudsmanden afventer nu Justitsministeriet tilbagemelding vedrørende hans bekymring.