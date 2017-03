Fare for at unge svigter valget

I Danmark var det under halvdelen af alle mellem 19 og 29 år, der benytter sig af den demokratiske ret til at stemme ved komunalvalget i 2009.

Stærkt bekymret formand

Med den viden er Kanukokas formand Simon Simonsen stærkt bekymret for, at langt flere unge i Grønland vælger at undlade at stemme.

- For når knap halvdelen i Danmark, som vi betragter som et fremskredent land, ikke går ud og stemmer, er det lidt svært at forestille sig, at et flertal af grønlandske unge vil gå til stemmeurnerne, understreger Simon Simonsen.

Han vil derfor på det kraftigste og ”hele sit hjerte” opfordre især unge til at gå til stemmeurnerne den 4. april, skriver landsforeningens formand i en pressemeddelelse.

Brug jeres stemmeret

- Kære unge mennesker, brug jeres stemmeret hvis I ønsker at være med i udviklingen af vort land, lad være med at tænke på jer selv, tænk også på jeres efterkommere, lyder opråbet fra Simon Simonsen.