Fare for mæslingeepidemi

Forældre glemmer at få deres børn vaccineret med den såkaldte MFR- vaccine og det bekymrer personalet på Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk.

Nyeste tal viser at kun cirka 50 procent af børn over 15 måneder får vaccinen, og det er langt fra den ønskede vaccinationsdækning på 95 procent, som vil kunne sikre mod en epidemi.

Ramte hårdt i 50'erne

Der har ikke været større smitte af mæslinger i mange år. Det er en sygdom, der har ramt Grønland hårdt tilbage i halvtredserne. Dengang blev byer og bygder sat i karantæne for at stoppe spredning af den ekstremt smitsomme sygdom, der uden behandling kan bringe menneskeliv i fare.

Mæslinger er en meget smitsom børnesygdom, som i sjældne tilfælde kan medføre alvorlige mén og dødsfald. Voksne rammes særlig hårdt. Den har nu har været holdt nede efter omfattende vaccinationsprogram, hvor børn over 15 måneder bliver vaccineret.

Opstår mindre epidemier

Siden 2010 gives vaccinen igen ved 4 års alderen, hvorved der opnås livslang beskyttelse mod mæslinger, røde hunde og fåresyge. Børn på cirka 10 år og op efter følger et ældre vaccinationsprogram og vaccineres omkring 12 års alderen af sundhedsplejerskerne i skolerne i Nuuk.

Den alt for lave vaccinationstilslutning skaber bekymring om at den frygtede sygdom igen kan ramme et større antal personer.

- Der kommer folk, der er smittet med mæslinger, til Danmark hvert år, hvor der nogen gange opstår mindre epidemier. Og når man tænker på hvor meget der bliver rejst mellem Danmark og Grønland, så er der en reel fare for at folk, der ikke er vaccineret mod mæslinger bliver smittet. Det har derfor en afgørende betydning af børn over 15 måneder får MFR vaccine, hvis vi skal undgå mæslinge-epidemi, siger læge Michael Lynge Pedersen fra lægeklinikken på Dronning Ingrids Sundhedscenter.

Dronning Ingrids Sundhedscenter holder nu ekstra åbent lørdag den 4. februar, hvor der bliver givet MFR-vaccine for børn over 15 måneder uden tidsbestilling.

