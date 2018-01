Far og søn har solgt deres første rubiner

Greenland Minerals & Gems, som er et småskalamineselskab af far og søn, Lars og Angunguak Jepsen fra Nuuk, har solgt deres første rubiner til en guldsmed i Danmark, som ved videresalg vil støtte UNICEFs arbejde for børn i Tasiilaq.

Angunguak og Lars Jepsen har nemlig solgt deres første sten til guldsmed Nicolai Appel, som med sin makker, grønlandske kunstner Buuti Pedersen, har specialdesignet en bjørnebroche i sølv, smykket med grønlandsk rubin og fattet i grønlandsk guld. Overskuddet på 1.200 kroner for hver solgt sølvbroche vil gå til UNICEF By 2018 og til UNICEFs arbejde i Grønland.

- Det er glædeligt at vi endelig har solgt vores første rubiner, efter vi har arbejdet med vores projekt i mange, mange timer, siger en glad medejer af Greenland Minerals & Gems, Angunguak Jepsen til Sermitsiaq.AG.

Se billeder: Store rubinkrystaller fundet i fjeldet

3 millioner kroner til velgørende formål

Angunguak Jepsen, der er bachelor i geologi, og læser til geolog med speciale i mineral exploration and mining i Australien, oplyser at småskalamineselskabet indtil videre har leveret knap 400 styks slebne rubiner til Nicolai Appel, og at selskabet i alt skal levere 2500 styks slebne rubiner til Nicolai Appel.

- Nicolai Appel vil sælge bjørnebrochen for 2500 kroner pr. styk og give 1200 kroner til blandt andet UNICEFs arbejde i Tasiilaq. Det er vi stolte af, siger Angunguak Jepsen.

Rubinkrystallerne er i følge Angunguak Jepsen fundet ’et sted ved Nuuk’, hvis nøjagtige placering han ikke ønsker at oplyse om.

Nicolai Appel har blandt andet i 2012 har fremstillet det diadem, som H.M. Dronningen modtog i gave fra Grønland i anledning af sit 40-års Regeringsjubilæum.