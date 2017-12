Familietragedie afløst af systemfælde

En familietragedie har haft stor indflydelse på Vilhelm Joelsens liv, fordi han måtte flytte til Danmark for at støtte sin kræftsyge datter.

Systemfælden

Men nu hvor han er vendt hjem støder han panden ind i en systemfælde, der forhindrer ham i at vende tilbage til det arbejde, som han elskede allermest: livet på en trawler.

- Jeg har været fisker i 20 år og har været produktionsformand i tolv år. Jeg har erfaringen til at arbejde på en trawler, der på grund af til tider stormfulde omgivelser kræver erfarne medarbejdere, fortæller Vilhelm Joelsen.

For at kunne få lov til at arbejde på en trawler skal man have haft bopælspligt de seneste to år. En regel Vilhelm Joelsen ikke kan opfylde på grund af sit ophold sammen med sin kræftsyge datter.

- Ufrivilligt ophold udenfor Grønland på grund af sygdom eller andre årsager bør tages med i betragtning i lovgivningen om bemanding af trawlere, mener Vilhelm Joelsen, der forklarer, at situationen går hårdt ud over hans selvværd.

Timelønsarbejde

Han må nu nøjes med et timelønsarbejde på et nødherberg i Nuuk.

Læs den tragiske historie om Vilhelm Joelsen, der måtte leve som hjemløs i København for at kunne være i nærheden af sin datter. Få adgang til avisen AG via linket herunder: