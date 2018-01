Færre arbejdssøgende i december

Grønlands Statistik har netop offentliggjort statistikken over registrerede arbejdssøgende for december 2017, og den viser, at landet er inde i en højkonjunktur med høj beskæftigelse.

Ledighed

Registrerede arbejdsløse er en optælling af de personer, som henvender sig til kommunen med ledighed som et problem. Uanset om personen har været registreret som arbejdssøgende i hele måneden eller kun en enkelt dag, så optræder vedkommende i månedsstatistikken.

Det er især to aldersgrupper, som må gå den tunge gang til kommunekontoret og lade sig registrere. Det er de 20-24-årige og 50-54 årige, hvor der blev registreret henholdsvis 380 og 366 arbejdssøgende.

Her går det ikke så godt

I en enkelt kommune har man ikke oplevet en tilbagegang i antallet af arbejdssøgende. Det er i Qeqqata Kommunia, hvor der i december 2017 blev registreret 487 arbejdssøgende, hvilket var seks flere end samme måned året før.