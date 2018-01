Færøske fiskere smidt ud af islandsk farvand

Det knager gevaldigt i samarbejdet mellem Island og Færøerne.

Den nye islandske fiskerminister Kristján Þór Júlíusson har nemlig med øjeblikkelig virkning trukket alle tilladelser for færøske fartøjer til at fiske i islandske farvande tilbage.

Det sker efter at Færøerne og Island ikke kunne blive enige om en gensidig fiskeriaftale for 2018. De seneste forhandlinger om en ny aftale var i Thorshavn 13. december. Parterne er uenige om sildekvoter, torsk og fiskeri efter lodde.

Det er ikke blevet lettere af få en ny aftale, efter at Færøerne beskylder Island for at sætte en aftale om den pelagiske fiskeart lodde ud af kraft. I forhold til andre fiskearter var denne aftale gældende til 30. april i 2018.

Landsstyremanden i fiskerianliggender, Høgni Hoydal, er forbavset over, at Island løber fra aftalen.

- Forhandlinger mellem brødrenationer foregår med ønsker fra begge lande og forsøg på at finde løsninger, som gavner begge parter. Vi har grebet forhandlingerne an i god tone - som sædvanligt, siger Høgni Hoydal.

Island begrænser konsummængde

Færøerne har i længere tid været utilfredse med, at Island har sat for strenge krav til fiskeriet efter lodde. Island kræver, at kun en tredjedel af fangsten kan bruges til menneskeføde. Resten bliver brugt til foder, som giver en langt mindre pris.

- Færøerne har i flere år ønsket ændringer, og derfor er det uforståeligt i en fiskeriaftale, at man ikke kan skabe mere værdi for ressourcerne til den bedste pris og kvalitet. Store værdier går tabt, siger Høgni Hoydal.

Det færøske landsstyre mener dertil, at begrænsningerne i aftalen er i strid med Hoyvik-aftalen, som er en frihandelsaftale mellem Island og Færøerne.

Høgni Hoydal siger til færøsk tv, at hvis man kan løse striden om lodden, så kan man lave en god ny rammeaftale, som varer i mange år fremover.

Islandsk tilbud afvises

Selv om fiskeriet efter lodde har en anden deadline end andre fiskeriarter i fiskeriaftalen mellem Færøerne og Island, så er tovtrækkeriet om lodden blevet en del af forhandlingerne om de øvrige fiskearter.

Færøerne har også et ønske om at fiske mere torsk i islandsk farvand. Derfor har Færøerne tilbudt Island pelagiske kvoter i stedet for.

Ifølge Høgni Hoydal ville Island ikke godtage det tilbud og krævede, at loddekvoten blev 20 procent mindre, hvis Færøerne skal fiske flere torsk ved Island.

Det islandske udspil godtog Færøerne ikke, og efter 31. december i 2017 er der ikke længere en fiskeriaftale mellem Island og Færøerne.

Islandske skibe har ellers fisket op imod 90 procent af deres blåhvillingkvote i færøsk farvand. I 2017 fiskede islandske skibe 196.300 ton blåhvilling ved Færøerne og 25.500 ton sild.

Ingen aftale om sildekvoter

Island og Færøerne er ikke kun uenige om, hvor meget man må fiske i hinandens farvand. Landene er også uenige om, hvor store de pelagiske kvoter skal være.

Island er ikke med i den femårige kyststatsaftale om makrel, som EU, Norge og Færøerne underskrev i 2014. De mente dengang, at Færøerne fik en alt for stor andel.

Kyststaterne er dog blevet enige om at reducere totalkvoten af sild, så der ikke skal fiskes mere end 435.000 ton næste år. Det er en nedskæring på 33 procent. Havforskningsinstituttet ICES havde dog anbefalet 40 procent.

Kabalen er ikke gået helt op endnu, fordi landene er ikke enige om, hvor stor andel hvert land skal have. Færøerne har sat sin andel til 19,4 procent. Det er en nedskæring på 40.000 ton i forhold til 2017.

Landsstyremand Høgni Hoydal har haft møde med udenrigsudvalget i lagtinget om sagen.

Der er ikke meldt noget ud, hvornår forhandlingerne genoptages.