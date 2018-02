Færøsk politiker afhørt i hashsag

Lagtingsmedlem Bjarni Hammer har tilbudt at skaffe hash til andre, skriver den færøske avis Sosialurin. Avisen har i længere tid undersøgt rygter om, at lagtingsmedlemmet skal have været indblandet i hashsalg.

I anden halvdel af 2017 fik Sosialurin tip fra flere kilder, som siger, at Bjarni Hammer kan sættes i forbindelse med hash.

Avisen valgte at undersøge sagen og fremlægger dokumentation for, at Bjarni Hammer har tilbudt at skaffe hash til en person via en kammerat.

I første omgang henvendte kilden sig til Bjarni Hammer via sms, men vedkommende ringede senere til Bjarni Hammer. Det fremgår ikke af artiklen, om telefonsamtalen er optaget, men avisen citerer kilden og lagtingsmedlemmet, som om det er en samtale.

Afhørt af politiet

I sidste uge skrev VP.fo, at et lagtingsmedlem var blevet afhørt af politiet i forbindelse med en hashsag. Nyhedssiden nævnte ikke noget navn, men kort efter udsendte Bjarni Hammer selv en pressemeddelelse, hvor han bekræftede, at han var blevet afhørt.

- Jeg blev afhørt, men jeg var ikke anholdt og blev heller ikke afhørt med en sigtets rettigheder, skrev Bjarni Hammer.

Han meddelte samtidig, at han ikke aldrig har solgt hash, og at beskyldningerne mod ham var en hetz. Han skrev, at rygterne var opstået for et stykke tid siden i forbindelse med en 40-årig fødselsdag, og at de var ubegrundede.

Kilden, som Sosialurin gengiver, siger, at Bjarni Hammer har givet vedkommende hash ved en fest. Vedkommende satte sig så i forbindelse med Bjarni Hammer igen 15. december for at få mere hash.

Lagmanden bekymret

Beskyldningerne mod Bjarni Hammer lægger stort pres på lagtingsmedlemmet, som har orlov fra sit civile arbejde som politimand. Bjarni Hammer er også kommunalpolitiker i Tvøroyar Kommuna.

Bjarni Hammer er medlem af lagmandspartiet Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne. Lagmand Aksel V. Johannesen udtrykker sine bekymringer overfor Kringvarp Føroya.

- Jeg er meget foruroliget over sagen. Javnaðarflokkurin tager sagen med største alvor, og partiet vil drøfte sagen med Bjarni Hammer, siger Aksel V. Johannesen til Kringvarp Føroya.

Politimesteren på Færøerne, John Kølbæk, bekræfter overfor Kringvarp Føroya, at Sosialurin har meldt sagen til politiet. Det er statsadvokaten i København, der har fået sagen, fordi politiet på Færøerne er inhabile.

Bjarni Hammer har ikke nogle kommentarer til de nye oplysninger til sagen.