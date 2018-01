Færøsk lufthavn sætter rekord

SAS etablerede en rute til Færøerne og gik dermed i konkurrence med færøske Atlantic Airways på ruten til København.

- En kombination af, at Atlantic Airways har et rekord udbud af destinationer, at SAS er kommet på ruten imellem København og Færøerne, samt et øget tal af ad hoc charters betyder, at muligheden for at komme til og fra Færøerne er større end nogensinde før, siger Jákup Sverri Kass, direktør for Vagar Lufthavn.

Flere turister

Det er en kendsgerning, at flere og flere turister besøger Færøerne. Undersøgelser som lufthavnen har foretaget i lufthavnen de senere år har altid vist at der hver måned er flere færinger end udlændinge som flyver igennem Vagar. Undersøgelsen i juli viste dog, at i juli var der flere udlændinge end færinger som rejste igennem lufthavnen, oplyser lufthavnen på dets hjemmeside.

Manglen på hotelværelser resulterede i, at lufthavnen mistede en planlagt flyrute sidste år.

Skotske Loganair skulle oprindeligt være begyndt at flyve mellem Aberdeen og Færøerne fra den 26. maj 2017. Det havde givet Vagar-lufthavnen sit tredje fast ruteflyselskab, oplyser Check-In.dk.

- Men da en meget stor del af sæderne var dedikeret til en turoperatør, som ikke kunne finde tilstrækkelig med hotelsenge på Færøerne, blev ruten aldrig åbnet, skriver flymagasinet.

Flere hotelværelser

- Selvom at der er kommet flere overnatningsmuligheder på Færøerne, så har der været forlydender om, at det har været svært for turister at få plads på hoteller. Derfor er vi glade over, at et af de store hoteller har meldt ud, at de vil fordoble deres kapacitet de kommende år, siger Jákup Sverri Kass, direktør for Vagar Lufthavn.

Med væksten indenfor turismen ser det også ud til, at turisme kommer til at blive en større del af den færøske økonomi, en økonomi, som de sidste mange år har været tæt forbundet med fiskeri- og lakseopdrætningserhvervet.