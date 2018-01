Færøsk lakseeventyr under pres

Det har i længere tid kun gået en vej for færøsk lakseopdræt - fremad. Stor efterspørgsel efter produkterne og gode priser.

Bakkafrost har i flere år også udvidet deres virksomhed. Nu ser det ud til, at en lille stagnation er på vej.

Selskabet meddelte mandag (8. januar), at 147 fyres på fabrikken, som ligger i Runavík. 300 folk har arbejdet på fabrikken i to vagter.

- Vi er kommet i denne situation, fordi vi i en periode har færre ordrer. Det medfører, at det er mindre arbejde, og vi bliver nødt til at tilpasse antallet af ansatte, siger direktør Regin Jacobsen i en pressemeddelelse.

Markedet mættet

Regin Jacobsen uddyber over for færøsk tv, at Bakkafrost har lavet færre kontrakter end sædvanligt og forventet. Normalt bliver der lavet kontrakter, som strækker sig over flere måneder.

Han siger også, at Bakkafrost producerer varer af høj kvalitet. Blandt andet bruger de særlige råvarer i deres foder. Det medfører, at prisen er høj på laksen, hvis man skal tjene penge, og nu har kunderne valgt at købe billigere varer.

- Det har i længere tid været et pres på de forædlede varer. Nu er der igen en stor forandring på markedet, hvor der er mere laks, som gør at prisen presses ned. Omstændighederne for vores forædlingsfabrik har været svære i længere tid, siger Regin Jacobsen til færøsk tv.

Det kommer ikke som en overraskelse for Bakkafrost, at priserne er lavere i 2017 end årene før. Regin Jacobsen udtalte til Business.dk for et år siden, at han forventede lavere pris i 2017 og 2018 efter et rekordår i 2016.

Håber på genansættelser til efteråret

Bakkafrost har haft stort overskud i mange år, men indenfor de senere år har det vist sig, at produktionen af færdigvarer har givet underskud.

Den færøske avis Dimmalætting skrev i november 2016, at denne del af produktionen har svært med at klare sig.

Produktionen af færdigvarer begyndte på den nye fabrik i Runavík i begyndelsen af 2017.

Regin Jacobsen siger til færøsk tv, at han forventer nye kontrakter i løbet af 2018 og håber, at flere igen kan ansættes i anden halvdel af året.

Store investeringer

Bakkafrost er i gang med store udvidelser. I perioden fra 2016 til 2020 er planen at investere for omkring 2,2 milliarder kroner. Deriblandt er verdens største lakseyngelfabrik, som bygges i Klaksvík

I 2016 tjente selskabet 1,7 milliarder kroner ud af en omsætning på 3,2 milliarder. Værdien af selskabet er omkring 12 milliarder. Bakkafrost havde i 2017 over 800 ansatte.

Selskabets aktier handles på børsen i Oslo, hvor kursen faldt 3,8 procent mandag. Kursen ligger dog stadig pænt over det laveste niveau i 2017. Det er næsten fem gange over niveauet i 2014.