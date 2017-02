Færøsk forfatnings-afstemning udskudt

Det var ellers meningen, at folkeafstemningen skulle holdes i efteråret 2017, men nu har lagmand Aksel V. Johannesen orienteret formændene i de politiske partier om, at afstemningen bliver holdt på den officielle færøske flagdag i 2018, som er den 25. april.

Landsstyret håber, at et bredt flertal i lagtinget og i folket vil støtte en ny færøsk forfatning.

- Min opgave de seneste måneder har været at sørge for at lytte til alles meninger, så man kan få en bred enighed om noget så grundlæggende som en forfatning. Det er ingen hemmelighed, at partierne har forskellige meninger om forfatningen. Det har påvirket arbejdet, siger Aksel V. Johannesen.

Forslag fremsættes 29. juli

Lagmanden vil fremsætte forslaget til en færøsk forfatning på olaidagen, dvs. 29. juli, som også er den første dag i det nye lagtingsår.

- En færøsk forfatning vil stadfæste vores identitet, og dette identitetsdokument sikrer os grundlæggende rettigheder og forpligtelser. Identitetsdokumentet skal også være en sikkerhed hos folket mod magten. Det kan man se i de krav om, at folket skal spørges ved en folkeafstemning, om vi vil skal løsrive os eller knytte os tættere mod Danmark i rigsfællesskabet., siger Aksel V. Johannesen.

Skal spørge folket først

- Det samme gør sig gældende om medlemskab af EU. Forfatningen flytter magten fra lagtinget til folket, så lagtinget kan ikke tage store afgørelser uden at spørge folket først. Det er stor sejr for folket, siger lagmanden videre.

Før forfatningen kan sendes til en folkeafstemning, skal lagtinget behandle forslaget. Forfatningen skal vedtages i lagtinget seks måneder før folkeafstemningen.

Arbejdet for en folkeafstemning på Færøerne begyndte i 1999. I 2010 blev et forslag fremsat i lagtinget, men blev ikke færdigbehandlet.