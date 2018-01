Færøsk folketingsmedlem aktiverer voldgiftsparagraf i hjemmestyreloven

Udenrigsministeriet har annulleret den vestnordiske aftale, som Grønland og Færøerne indgik med Island 31. august 2017.

Efter udenrigsminister Anders Samuelsens (LA) svar til både Aaja Chemnitz Larsen (IA) og Magni Arge (T) ønsker det færøske folketingsmedlem, at sagen bliver bragt for et kompetenceudvalg, som blandt andet består af højesteretsdommere.

Magni Arge er utilfreds med, at det er kun Danmark der fortolker, om aftalen er i strid med Færøernes rettigheder.

I hjemmestyreloven er de mulighed for at oprette et kompetenceudvalg, som skal tage stilling til uenigheder.

- Siden Hjemmestyreloven blev sat i kraft, er det aldrig sket, at parterne har brugt udvalget til at udrede uenigheder, og det synes som om at danske myndigheder har glemt den paragraf, siger Magni Arge.

Højesteretsdommere kan skære igennem

Magni Arge henviser til Hjemmestyrelovens paragraf 6, stk. 2. Der står, at bliver parterne uenige, skal der nedsættes et kompetenceudvalg bestående af to repræsentanter for landsstyret, to repræsentanter for den danske regering og tre højesteretsdommere.

Bliver de politiske repræsentanter ikke enige, skal højesteretsdommerne skære igennem.

I et svar til Magni Arge 2. januar i år siger udenrigsminister Anders Samuelsen, at det er de danske myndigheder som er ansvarlige for gennemførelsen af love, som er vedtaget i Folketinget, herunder lovenes fortolkning.

Magni Arge mener, at Danmark tilsidesætter både hjemmestyreloven og fuldmagtsordningen fra 2005.

- Landsstyret har fået en gylden mulighed for at minde den danske regering om den paragraf ved at kræve, at sagen om aftalen mellem Færøerne, Grønland og Island bliver lagt for et sådant et udvalg. Hvis færinger og danskere ikke bliver enige, så får vi i hvert fald at vide, hvilken juridisk del højesteretsdommerne lægger vægt på, siger Magni Arge.

Derfor har Magni Arge stillet Anders Samuelsen nye spørgsmål, hvor han vil vide, om udenrigsministeren accepterer bestemmelsen i hjemmestyreloven.

Brud på to love

I et brev til Færøernes Landsstyre 6. november 2017 siger Udenrigsministeriet, at aftalen er i strid med både hjemmestyreloven fra 1948 og fuldmagtsordningen fra 2005.

Problemet er, at Færøerne har lavet en aftale med Island om udenrigspolitik. Den færøske landsstyremand i udenrigsanliggender, Poul Michelsen, har senere sagt, at aftalen er en hensigtserklæring og ikke en bindende aftale.

Udenrigsministeriet har alligevel kontaktet den islandske regering og sagt, at aftalen ikke er gyldig.

Udenrigsministeriet mener, at Færøerne og Grønland skulle have orienteret den danske regering om aftalen først, fordi rigsdelene ikke kan forhandle og indgå mellemfolkelige aftaler som den, der er lavet med den islandske regering i dette tilfælde.

Til Aaja Chemnitz Larsen siger udenrigsministeren, at ministeriet har opfordret til dialog om, hvordan aftalen kan rettes til, så den er gyldig. Da dette ikke var sket den 30. november, kontaktede Udenrigsministeriet den islandske regering.

- Udenrigsministeriet håber fortsat på dialog med Grønlands Naalakkersuisut og Færøernes Landsstyre omkring at bringe aftalen i overensstemmelse med de gældende retlige rammer, erklærer Anders Samuelsen.

Nordatlantiske regeringschefmøder

Den annullerede aftale kan ventes bragt op, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mødes med landsstyreformand Kim Kielsen (S) tirsdag 9. januar og lagmand Aksel V. Johannesen (J) onsdag 10. januar.