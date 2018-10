Færøsk drilleri om fodbold og selvstændighed

Walter Turnowsky Lørdag, 06. oktober 2018 - 14:17

Det færøske medlem af Folketinget, Sjúrður Skaale benyttede åbningsdebatten torsdag til lidt driller rettet mod kollegaen Magni Arge fra selvstændighedspartiet Republikanerne.

Folketingets åbningsdebat havde stået på i næsten 12 timer, da det blev Sjúrður Skaales tur som den sidste at komme op på talerstolen. Den ofte veloplagte Politikeren fra den socialdemokratiske Javnaðarflokkurin har nok tænkt, at lidt humor kunne hjælpe med at holde forsamlingen vågen.

Sjúrður Skaale talte om, hvordan alting forandrer sig, således også hans kollega Magni Arge fra Tjóðveldi også kaldet Republikanerne, der ønsker færøsk uafhængighed.

- Jeg plejer at drille min kære kollega Magni Arge med, at man tilbage i 1980'erne kunne høre ham rapportere fra Idrætsparken i København på færøsk i færøsk radio: Så er det Preben Elkjær, der lægger den over til Michael Laudrup, og han skyder, og der er mål, der er mål til Danmark, 3-1 til Danmark mod Sovjetunionen, råbte Sjúrður Skaale ud over folketingssalen med en god imitation af en begejstret fodboldkommentator.

- Det var republikaneren på bageste række, der gjorde det, tilføjede han, hvilket udløste den tilsigtede latter i salen.

- Sådan ændres alting. Er det ikke utroligt? Nu er vi selv med i international fodbold. Vores landshold vinder ikke helt så mange kampe som det danske, men der er fyldt stadion, når de spiller, for det er vores eget hold.

Magni Arge ville dog ikke lade drilleriet stå helt uimodsagt.

- Når nu du er i gang med at skrive min biografi, så må du altså ikke glemme at tage den 12. oktober 1990 med, hvor Færøerne spillede sin anden internationale landskamp mod Danmark i Idrætsparken. Og det stod 1-1 i hele 18 minutter. Det var de mest underholdende 18 minutter, jeg nogen sinde har rapporteret fra. Der var 50.000 tilskuere, og man kunne ikke høre en lyd. Hvad der skete bagefter, er for så vidt ligegyldigt.

Sjúrður Skaale medgav, at Magni Arge efterfølgende rapporterede fra de færøske landskampe med endnu større entusiasme.

Du kan se replikskiftet på optagelsen fra debatten. Spol frem til klokken 20.22.00 for at høre Sjurdur Skaale indlæg og ved 20.36.00 kan du høre Magni Arges replik