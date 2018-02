Færøernes overtagelse af udlændingeområdet forsinket

Noget af det første, som Poul Michelsen gjorde, efter at koalitionen var dannet i september 2015, var gå i gang med at forberede overtagelsen af udlændingeområdet.

I oktober 2016 indgik Poul Michelsen en aftale med udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om, at Færøerne overtager udlændingeområdet i juli 2016.

- Det har gået utroligt trægt. Hvis man læser det seneste brev, som jeg har fået fra Inger Støjberg, så undskylder hun for, at det trækker ud. Det bunder i deres egne vanskeligheder, muligvis. Men det synes vi ikke er specielt passende for et samarbejde, som vi har haft efter overtagelsesloven, siger Poul Michelsen til lagtinget ifølge Kringvarp Føroya.

En ny aftale

Det forrige landsstyre arbejdede også med at overtage udlændingeområdet, men det er uklart, hvordan Færøerne står i forhold til Schengen-samarbejdet, fordi Færøerne og Grønland er medlem via Danmark.

Det har også vist sig, at udfordringerne er blevet sværere på grund af presset af flygtninge, som gerne vil til Europa.

Færøerne skal også forberede sig på, om de vil tage imod flygtninge eller ej, når de overtager området.

Poul Michelsen oplyste også til lagtinget, at man nu har lavet en ny aftale med de danske myndigheder.

- I begyndelsen af marts kommer et hold fra Danmark, hvor forhandlingerne skal blive mere konkrete. Jeg går ud fra, at efter det ved vi, hvad tidsplanen bliver, siger landsstyremanden for udenrigsanliggender.

Flygtninge eller ej til Færøerne

Poul Michelsen har før givet udtryk for, at Færøerne bør tage ansvar og tage imod flygtninge. Men det er ikke noget, som vinder genklang i oppositionen.

Formanden for Folkeflokken, Jørgen Niclasen, støtter overtagelsen af udlændingeområdet, men han fraråder, at landsstyret forbereder modtagelse af flygtninge.

- Vi har meldt klart ud, at flygtninge bør man hjælpe på stedet i stedet for at tage dem til Færøerne. Denne koalition vil åbne sluserne og fylde landet med flygtninge. Jeg vil på det kraftigste advare imod det, siger Jørgen Niclasen.

Poul Michelsen siger, at Danmark i dag har sendt to flygtninge til Færøerne. Det kan Danmark uden at spørge Færøerne.

- For så vidt kan vi komme under lige stort pres. Så det er en fordel om vi overtager området. Det er vi lige ved at gøre, siger Poul Michelsen.