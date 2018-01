Færøernes mindretalsregering svinder ind

Lagtingsmedlem Kristin Michelsen (J) har meddelt sin partiformand, lagmand Aksel V. Johannesen (J), at han ikke længere føler sig bundet af koalitionsaftalen.

Kristin Michelsen, der også er borgmester i Tvøroyrar kommune, mener, at de kommunale medlemmer i Javnaðarflokkurin modarbejder ham som borgmester, og dermed trækkes en kommunal strid ind i færøsk landspolitik.

I et brev fredag 12. januar til Aksel V. Johannesen, og som også er sendt til pressen, skriver Kristin Michelsen:

"Fra i dag føler jeg mig frit stillet at stemme fra sag til sag i lagtinget og er ikke bundet af at stemme sammen med Javnaðarflokkurin, så længe som medlemmerne af Javnaðarflokkurin i Tvøroyrar kommune ikke vil samarbejde med mig."

Kristin Michelsen har ikke yderligere bemærkninger.

Sat på et sidespor

Ved kommunevalget 8. november sidste år kom Kristin Michelsen ikke med på listen, som Javnaðarflokkurin opstillede i kommunen.

Kristin Michelsen fik dog flest stemmer på en anden liste og sikrede sig også et flertal bag borgmesterposten. Siden har han mistet flertallet, og nu er der strid om udvalgsposter i kommunen.

Kristin Michelsen har ønsket, at Aksel V. Johannesen blandede sig i striden. På Javnaðarflokkurin liste i Tvøroyar Kommune på Suðuroy er også Bjarne Hammer, som også er lagtingsmedlem for Javnaðarflokkurin.

Overvejer muligheder

- Jeg har ikke valgt at blande mig i byrådspolitik. Det må byrådet og lokalforeningerne selv klare. Det er ikke tradition for, at lagmand eller formanden for et parti blander sig, siger Aksel V. Johannesen til Kringvarp Føroya.

Aksel V. Johannesen siger til Kringvarp Føroya, at han nu vil overveje, hvad han skal gøre. Som situationen med en mindretalsregering har været indtil nu, så er det lykkedes at få en række forslag stemt igennem alligevel.

Der er ikke møde før på tirsdag 16. januar i lagtinget, så lagmanden vil ikke tage nogen overilet beslutning, svarer han, da han bliver spurgt, om Kristin Michelsen bliver smidt ud af partiet.

- Situationen er uheldig, men jeg vil ikke gøre noget her og nu. Jeg skal også drøfte situationen med partifæller og koalitionspartierne, siger Aksel V. Johannesen.

Anden gang det sker

Det er anden gang i denne regeringsperiode at Javnaðarflokkurin mister et medlem. Få dage efter regeringsdannelsen ved valget i september 2015 trak Sonja Jógvansdóttir støtten til koalitionen.

Hun lavede dog en aftale med koalitionspartierne Javnaðarflokkurin, Tjóðveldi og Framsókn, så de havde det nødvendige flertal på 17 lagtingsmedlemmer, som er det mindst mulige flertal blandt de 33 medlemmer.

Kristin Michelsen har dog endnu ikke meldt sig ud af partiet. Både han og Bjarne Hamme forlængede forhandlingerne om fiskerireformen med særlige krav.

Javnaðarflokkurin fik otte mandater ved valget i 2018.