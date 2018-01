Færøerne på vej til en særlig udenrigsaftale

Både selvstyreformand Kim Kielsen(S) og lagmand Aksel V. Johannesen har været på deres årlige januarmøde med statsministeren.

Konkrete bud til sommer

På mødet mellem lagmand Aksel V. Johannesen og statsminister Lars Løkke Rasmussen fyldte Færøernes ønsker om større beføjelser på udenrigsområdet en stor del af mødet.

Lagmanden og statsministeren blev enige om at få konkrete bud på, hvordan det skal løses.

-Det er noget jeg har drøftet på mange møder med Lars Løkke Rasmussen, og Poul Michelsen med udenrigsministeren, og nu har man nedsat en arbejdsgruppe. Vi aftalte, at man helst skal komme nogenlunde i mål til rigsmødet i sommer på Færøerne, siger Aksel V. Johannesen.

Lagmanden understreger, at det er vigtigt, at parterne får noget at forholde sig til i sommer.

Diplomatisk krise

Færøerne har i flere år ønsket ændringer på udenrigsområdet, så det er ikke kun det siddende landsstyre, som har udtrykt ønsker om ændringer.

Men gnidningerne mellem Danmark og Færøerne er blevet mere synlige. De blev især synlige, da landsstyremanden i udenrigsanliggender ikke ville deltage i et møde på Nordatlantisk Brygge, hvor Færøerne og Grønland sammen med Danmark var vært for en konference om Arktis.

Forinden havde Udenrigsministeriet annulleret en aftale, som Færøerne og Grønland havde indgået med Island. Noget som Færøerne fortolkede som en hensigtserklæring om blandt andet samarbejde på udenrigsområdet.

Vil tale med egen stemme

Aksel V. Johannesen siger, at det også igennem andre sager viser sig, at Færøerne, Grønland og Danmark ikke har de samme interesser.

Når det gælder organisationer, hvor alle tre lande er medlemmer, skal Danmark repræsentere landene. Det kan være med at underskrive aftaler eller at afgive en stemme.

- Det som vi gerne vil have, det er i sagsområder, som er overtaget. Her vil vi have fuld hjemmel på det udenrigspolitiske område, så vi kan lave fiskeriaftaler, handelsaftaler og andre aftaler på vegne af Færøerne. Der er ingen tvivl om, at vi repræsenterer bedst vore egne interesser, siger Aksel V. Johannesen.

Prioriterer opdateret lovgivning

Det lykkedes ikke at få et interview med Lars Løkke Rasmussen, men statsministeren skriver i en pressemeddelelse, at man fortsætter dialogen om, hvordan man løser de sager, hvor Færøerne har interesser.

- Vi er enige om, at opdateringen af lovgivningen på Færøerne skal prioriteres, og at det videre arbejde hermed skal ske i et tæt samarbejde mellem de danske og færøske myndigheder, siger statsministeren.

Associeret medlemskab i Nordisk Råd

Et andet punkt på dagsordenen var Færøernes medlemskab i Nordisk Råd. Færøerne ville have fuldt medlemskab, men på Nordisk Råds samling i efteråret stod det klart, at der ikke var opbakning til forslaget.

Aksel V. Johannesen og formanden for Tjóðveldi, Høgni Hoydal formåede at overbevise rådet om ikke at stemme om forslaget, men hellere at udsætte afstemningen til Danmark og Færøerne kunne udarbejde en alternativ løsning, hvor Færøerne får flere beføjelser end i dag.

Ingen detaljer

Aksel V. Johannesen ville ikke fortælle i detaljer, hvad den løsning indebærer, men han afslører, at det er noget som kommer til at minde om et associeret medlemskab.

- Vi er enige om at få det arbejde afsluttet så hurtigt som muligt, så vi kan være klar med en ny løsning til sessionen i efteråret, siger Aksel V. Johannesen.