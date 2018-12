Færøerne trodser Danmark og overtager sagsområde

Siri Jensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 11. december 2018 - 10:08

I lagtinget var 23 der stemmede for og fem imod, da forslaget om overtagelsen af kortmyndigheden var til tredje behandling mandag 12. december.

Dermed overtager Færøerne kortmyndighedsområdet, selv om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet mener, at lagtinget burde vente med at færdigbehandle forslaget.

Men ved anden behandling tidligere på måneden kom det nemlig frem, at Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i to omgange har anbefalet, at man venter med overtagelsen. Første gang d. 28. november og så igen d. 3. december. Det fremgår af mailkorrenspondence mellem færøske og danske myndigheder.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet mener, at overtagelsen burde vente til den fælleskommission, som har arbejdet med sagen, er færdig. Ministeriet ønsker et klart overblik over, om nogle af kortmyndighedernes opgaver hører under udenrigs-,forsvars- og sikkerhedspolitikken.

Ikke nødvendigt

I et brev, dateret 4. december, orienterer lagmand Aksel V. Johannesen (Javnaðarflokkurin/Socialdemokraterne), udenrigsudvalget i lagtinget om henvendelsen fra Danmark.

Lagmanden skriver, at efter hans opfattelse kan al tvivl i forbindelse med overtagelsen sagtens kan ordnes efter selve overtagelsen. For fælleskommissionen beskæftiger sig nemlig med de praktiske forhold omkring overtagelsen.

Sagsområdet er af af sådan en karakter, at det ikke skulle forhandles med danske myndigheder inden overtagelsen, skriver lagmanden i brevet til udenrigsudvalget.

De to henvendelser fra de danske myndigheder viser, at man her er af en anden opfattelse.

Tvivl om overtagelse

Forenværende lagmand og nuværende lagtingsmedlem, Kaj Leo Holm Johannesen(Sambandspartiet) frygter, at Færøerne er i fare for at overtage en del af et område, som det ikke kan overtage.

-Vi må passe på, at vi ikke overtager en del af Danmarks militære område eller dansk udenrigspolitik. Jeg ved ikke konkret, hvad det er, vi vil overtage og jeg sidder i udenrigsudvalget, siger Kaj Leo Holm Johannesen ifølge Portal.fo.