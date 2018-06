Færøerne tæt på russisk frihandelsaftale

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Fredag, 01. juni 2018 - 10:38

Den eurasiske toldunion, som omfatter Rusland, Kazakhstan, Armenien, Hviderusland og Kirgisistan, har enstemmigt vedtaget at lave en aftale med Færøerne.

Toldunionen EABS (EAEU på engelsk, red.) varetager handelsforbindelserne på vegne af alle medlemslandene, dermed også frihandel med Færøerne.

Gennembrud

Med aftalen er parterne enige om at styrke handelen og de økonomiske forbindelser mellem Færøerne og medlemslandene.

- Aftalen er et gennembrud. Den er et vigtigt skridt på vejen til at få handelsforbindelserne mellem Færøerne og landene i EABS i et fast leje og vil nok bane vejen for en frihandelsaftale mellem Færøerne på den ene side og Rusland, Kazakhstan, Armenien, Hviderusland og Kirgisistan på den anden side bliver til virkelighed, siger landsstyremanden i udenrigsanliggender, Poul Michelsen (F) .

Går hurtigt

Poul Michelsen uddyber over for Kringvarp Føroyar, at han forventer, at det vil gå forholdsvis hurtigt at underskrive en frihandelsaftale med Rusland.

- Jeg er optimist, så jeg tror, det vil gå omkring et år, til vi laver en aftale, siger Poul Michelsen til Kringvarp Føroya.

Færøerne har for nyligt underskrevet en frihandelsaftale med Tyrkiet. Dertil arbejder landsstyret på at lave aftaler med Japan og Sydkorea.

Undgår toldsatser

I første omgang er der tale om en hensigtserklæring, som Færøerne underskriver med landene i EABS.

Men der ligger et stort potientale i et tættere samarbejde med landene, hvis det lykkedes at få en frihandelsaftale med dem.

Den eurasiske toldunion dækker et område med 183 millioner mennesker. Alene til Rusland var Færøernes eksport omkring 2,4 milliarder kroner i 2017.

Øget økonomisk stabilitet

En frihandelsaftale med Rusland ville sikre bedre stabilitet for færøsk økonomi.

- Det er en stor risiko, at vi i dag eksporter for 2,4 milliarder, uden at have nogen aftale. Og vi betaler megen told af eksporten, siger Poul Michelsen til Kringvarp Føroya.

Landsstyremanden oplyser, at Færøerne i dag betaler fem procent i told af fiskevarer.

- Alene det, at vi er kommet så langt som nu, gør, at vi ikke flagrer i vinden. Landene ved, at vi laver en hensigtserklæring, og vi vil ikke blive angrebet med sanktioner i denne periode, siger Poul Michelsen.

Hensigtserklæringen mellem Færøerne og landene i EABS bliver underskrevet i august.