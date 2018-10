Færøerne opretter repræsentation i Asien

Siri Jensen, Det Færøske Nyhedsbureau Mandag, 01. oktober 2018 - 12:51

I forbindelse med, at den gensidige handel mellem Færøerne og de asiatiske lande er vokset, har den færøske regering afsat tre millioner i finanslovforslaget for 2019 til et repræsentationskontor i Asien.

Dermed følger færingerne de grønlandske planer, hvor den tidligere koalition har peget på at åbne et kontor i Kina.

- Vi har i de seneste år brugt megen energi på at forbedre forbindelserne mellem Færøerne og Asien. Jeg vurderer, at tiden nu er kommet til, at oprette et repræsentationskontor, siger landsstyremanden i udenrigs- og erhvervsanliggender Poul Michelsen (F).

Poul Michelsen siger, at samhandelen mellem Færøerne og især Kina er vokset meget. Derudover har Færøerne også fået øjnene op for Japan, Sydkorea og Vietnam, og der er mulighed for endnu mere vækst fremadrettet.

Er nødvendig

I januar var Poul Michelsen på officielt besøg i Japan. Besøget var en del af bestræbelserne på at få en frihandelsaftale i stand med Japan. Derudover arbejder Færøerne også med at undersøge mulighederne for at få lignende aftaler i stand med Kina og Sydkorea.

Med et repræsentationskontor i Asien vil det være muligt for Færøerne at oparbejde et bedre kendskab til Asien, samt at præsentere det asiatiske erhverv for Færøerne.

- Repræsentationskontoret er nøvdendigt, for at vi kan have folk på stedet. Folk med dybtgående kendskab til færøsk erhvervsstruktur. Folk, der kan repræsentere os, i forbindelse med samhandel. Vi kommunikerer alledrede nu med myndighederne i Kina, Japan og Sydkorea, for at forøge vores økonomiske samarbejde og få lavet en frihandelsaftale. Et repræsentationskontor i området vil helt klart styrke den proces, siger Poul Michelsen.

Placering uvis

Det færøske udenrigsministerium oplyser, at der endnu ikke er taget stilling til, hvor repræsentationskontoret skal placeres, men at uanset hvor, så kommer repræsentationen til at beskæftige sig med interesser i flere asiatiske lande.

Udenrigsministeriet på Færøerne går i gang med forberedelserne med at oprette kontoret nu, og hvis alt går som planlagt, åbner repræsentationen ultimo 2019.

Færøerne har repræsentationskontorer i Bruxelles, London, København, Moskva og Reykjavik.