Færøerne kan deltage i Melodi Grand Prix

Da Melodi Grand Prix 2018 blev holdt i Aalborg den 10. februar, var søstrene Vanja, Barbara og Leila Carlsen blandt de 10 kandidater, som konkurrerede om at repræsentere Danmark ved det internationale grand prix.

Søstrene Carlsen er de sidste i rækken af færinger, som har forsøgt sig ved danske, svenske og islandske MGP'er.

Årsagen er, at Færøerne ikke har haft mulighed for at deltage i Eurovision. Nu har Færøerne fået at vide, at der er en mulighed.

- Kringvarp Føroya har undersøgt, om det kan lade sig gøre at arrangere et færøsk Melodi Grand Prix. Og det kan det. Det siger direktøren for Kringvarp Føroya, Johnny í Grótinum, til sin egen radiostation.

Afslag i 2010

For at afholde Melodi Grand Prix skal Kringvarp Føroya som public service station være medlem af EBU (European Brodcasting Union). I 2010 ansøgte Kringvarp Føroya om medlemskab. Dengang var svaret, at kun selvstændige nationer kunne få medlemskab.

Forhenværende direktør, Dia Midjord, som sad i direktørstolen fra 2012 til 2017, undersøgte mulighederne igen. Nu er svaret et helt andet: Færøerne er ikke udelukket af definitionen, at kun selvstændige nationer kan være medlem.

Det vil koste en halv million om året for at være medlem.

- Det er mange penge, men EBU er så meget andet end grand prix. EBU har en række andre tjenester, nyheder og så meget andet, som vi kan få gavn af, siger Johnny í Grótinum.

Han vil undersøge, hvad taler for og hvad der taler imod færøsk medlemskab af EBU.

Ikke nødvendigvis vært

Hvis Kringvarp Føroya bestemmer sig for at arrangere et Melodi Grand Prix og deltage ved Eurovision, så har Færøerne mulighed for at vinde på lige fod med de øvrige deltagerlande. Vinderen skal være værtsland året efter.

Skulle det komme så langt, at det sker, så ville Færøerne ikke kunne være værtsland for alle landene i Europa. Men der er mulighed for, at et andet land kan være værtsland i stedet for.

- Så ville vi med garanti blive nødt til at finde et andet land at samarbejde med, siger Johnny í Grótinum.