Færingerne slipper for valg

En lang og sej kamp for koalitionen på Færøerne er overstået. Forslaget om fiskerireformen er tilpasset flere gange, men nu er den endeligt vedtaget.

Tirsdag aften 12. december har lagtinget vedtaget fiskeriformen med det snævert flertal på 18 stemmer for og 15 imod.

Koalitionen, som tæller 16, fik hjælp fra løsgænger Sonja Jógvansdóttir og fra Bill Justinussen fra oppositionspartiet Miðflokkurin (Midterpartiet).

- Det er en stor lettelse. Det har fyldt næsten hele den politiske dagsorden, og nu kan vi endelig flytte fokus på andre sager, siger lagmand Aksel V. Johannesen (Javnaðarflokkurin /Socialdemokraterne) til vp.fo.

13 ændringsforslag

Loven træder allerede i kraft den 1. januar 2018. Hele forløbet har været dramatisk til det sidste, og tirsdag morgen var der stadig tvivl om der var et flertal bag forslaget. Selv Kristin Michelsen fra lagmandspartiet Javnaðarflokkurin har været træg til at give sin støtte til reformen. Han krævede nogle justeringer inden tredjebehandling og fik sin vilje igennem ved et ændringsforslag.

Hele 13 ændringsforslag blev fremsat ved tredjebehandlingen. 12 fra oppositionsmedlemmer og et fra koalitionsmedlemmerne i erhvervsudvalget.

Bevarer grundtanker om auktion og folkets ejerskab

Forslaget er justeret meget siden lanceringen i foråret, og der er indgået mange aftaler, som alligevel viste sig ikke at holde.

Det er dog lykkedes koalitionen at holde fast i grundtanken med forslaget, nemlig at kvoter skal kunne sælges på auktion og at ressourcerne i havet er folkets eje og ikke tilhører private.

Koalitionen har også holdt fast i, at der skal være en grænse for, hvor meget et rederi skal eje - en såkaldt anti-trust grænse.

På pressemødet i foråret var planen, at grænsen for kvoteandel skulle være 12 procent. Siden blev grænsen flyttet til 17,5 procent og i det seneste kompromis landede antitrustgrænsen på 20 procent.

I forbindelse med auktionsdelen bliver 15 procent af sild og makrel solgt på auktion. Oprindeligt i foråret lå der et større regnestykke bag, hvor man sagde, at 60 procent af nye rettigheder af sildekvoten og 33 procent af makrellen skulle på auktion.

Stor sejr

Under tredjebehandlingen kunne koalitionsmedlemmerne glæde sig over, at det nu endelig lykkedes at få vedtaget reformen.

- Det er den største reform, siden bloktilskuddet blev fastfrosset i 2002, sagde Ingolf S. Olsen fra Tjóðveldi, som også er medlem af erhvervsudvalget.

Også forhenværende formand i erhvervsudvalget Bjarne Hammer fra Javnaðarflokkurin glædede sig over forslaget. Han har selv været en af dem, som har haft det svært med at bakke op om reformen.

-Jeg er stolt at være en del af hele processen.Oppositionen havde mulighed for at være med, men den lagde større vægt på at vælte regeringen. Derfor blev der ikke bred enighed, sagde Bjarne Hammer.

Formanden for et af de store oppositionspartier, Folkeflokken, er bekymret for, at reformen udløser et hav af bekendtgørelser.

-Jeg er meget i tvivl om, om folk ved hvilken betydning alle de forandringer får. Der skal laves 66 bekendtgørelser før 1. januar, sagde Jørgen Niclasen, Folkeflokken.