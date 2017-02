Færing bliver institutleder

Phd Gestur Hovgaard ansættes pr. 15 marts og får dermed ansvaret for studieretningerne journalistik, socialrådgivere, erhvervsøkonomi og samfundsvidenskab.

Færingen, der fik sin kandidatgrad i 1993, har arbejdet på færøske og danske forskningsinstitutioner samt inden for den private sektor.

- Han har været studieleder og er medlem af både universitetsbestyrelsen og i forskningsrådet på Færøerne og dertil formand for den færøske samfundsvidenskabelige forening, oplyser rektor Tina Pars i en pressemeddelse.

Om hvorfor valget netop faldt på Gestur Hovgaard begrunder Tina Pars på følgende måde:

- Hans erfaring og interesse for uddannelsesplanlægning, tværdisciplinær forskning, opbygning af masterkoncept for små øsamfund samt hans holdning til og erfaring med at gøre formidling af forskningen tilgængelig for beslutningstagere og offentligheden, er nogle af de vigtigste årsager til at Gestur er blevet valgt til stillingen.