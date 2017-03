Fængsling forlænget med fire uger

Den mand, der er sigtet for drabet på Birna Brjánsdóttir, skal sidde varetægtsfængslet i yderligere fire uger. Det skriver mbli.is.

Hidtil har retten kun fængslet manden for to uger af gangen, men denne gang valgte man at følge politiets anmodning om at fængsle ham i fire uger.

Forlængelsen sker på baggrund af, at retten vurderer, at der er rimelige mistanke om, at han er ansvarlig for Birna Brjánsdóttirs død.

Derfor vurderes det, at han af hensyn til retsbevidstheden skal sidde varetægtsfængsling indtil selve retssagen går i gang.

Den sigtede fastholder dog fortsat, at han ikke har dræbt den unge pige.

Politiets talsmand Jón H. B. Sorra­son siger mbl.is, at de regner med at afslutte efterforskningen inden for kort tid.

Herefter skal sagen overgives til anklagemyndigheden, som skal udfærdige det egentlige anklageskrift.

Efter tidsplanen skal dette ske i løbet af seks uger.