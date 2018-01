Fællesprojekt vil sikre unge uddannelse

Et fællesprojekt mellem projekt ‘Siunissaq’, Foreningen Grønlandske Børns projekt ‘Sapiik’ og Qeqqata Kommunia vil gøre unge i Maniitsoq robuste for at sikre dem uddannelse, efter at en nyligt udkommet rapport viste, at fraværet er meget stort i skolens ældste klasser i Maniitsoq.

Det skriver projekt ‘Siunissaq’, Foreningen Grønlandske Børns projekt ‘Sapiik’ og Qeqqata Kommunia i en fælles pressemeddelelse.

Ifølge de tre samarbejdspartnere har Qeqqata Kommunia netop bevilget 213.000 kroner til projekt ‘Siunissaq’ og Foreningen Grønlandske Børns projekt ‘Sapiik’ til lige deling i et samarbejde om at styrke mulighederne for unge i de to 9. klasser i Maniitsoq.

Ligesom Projekt Siunissaq yderligere har afsat 330.000 kroner i budgettet for foråret til workshop-aktiviteter for 9. klasserne, både i Maniitsoq og i Kangerlussuaq.

- Sidste år viste en rapport fra MIO at for mange børn og unge i Qeqqata vokser op med sociale problemer, vold og utryghed i hjemmene, lyder det i fælles pressemeddelelsen.

Aktiviteter til de unge

Derfor vil de tre samarbejdspartnere igangsatte aktiviteter, der kan give de unge gode muligheder for at kunne skabe trygge, sociale netværk sammen og med voksne, som de har tillid til.

- Et støttende og stærkt socialt netværk kan vise os alle, at vi kan overkomme modgang i livet, sorg og smerte og frygt, ved at støtte hinanden, vise omsorg og finde løsninger sammen, siger Peter Berliner som er forskningsansvarlig i projekt ‘Siunissaq’ og som sammen med billedkunstner Tina Enghoff og forfatter Niviaq Korneliussen har udviklet en serie af workshops til projektet.

Og han fortsætter:

- De unge siger nej til vold, misbrug og ja til at skabe et godt fællesskab. De unge i 9. klasserne i Maniitsoq har ressourcer, de er stærke, de har visioner, de vil forme en god verden sammen. De vil – og de kan.

Anna Heilmann, der koordinerer projektet i Maniitsoq, siger:

- Vi så med stor glæde, hvordan de unge som en del af den første ‘Siunissaq’ workshop lavede et åbent borgermøde, hvor de stod frem med stor kraft og talte imod vold. De viste hvordan de som unge kan støtte hinanden og kan blive hørt med hensyn til deres rettigheder til at kunne udvikle sig og til at respektere hinanden.