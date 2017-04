Facebook forsøger at stoppe hævnporno med ny funktion

Facebook vil prøve at sætte en stopper for hævnporno med nye værktøjer på det sociale medie.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Fra onsdag skal det nemlig være muligt for Facebook-brugere at anmelde et billede som upassende, hvor man specifikt kan vælge "nøgenbillede af mig" som årsagen til anmeldelsen.

Gennem en automatisk proces skal det nye værktøj også sikre, at det anmeldte billede ikke kan blive delt gentagne gange.

Det er billedgenkendelses-software, der skal forhindre, at et billede, der allerede er blevet meldt og identificeret som en onlinekrænkelse, ikke kan lægges på Facebook igen.

Processen kræver, at Facebook beholder billederne i en database. Billederne vil dog være sløret, og kun et lille antal af medarbejderne har adgang til databasen, siger Facebook.

Det vil ifølge Facebook være en særligt trænet gruppe af Facebook-medarbejdere, der vil behandle hver enkelt anmeldt billede.

Derudover kan Facebook-brugere, der udøver hævnporno, få slettet deres Facebook-profil, hvis de spreder hævnporno, siger virksomheden.

I 2015 gjorde Facebook det klart, at billeder, der blev delt for at hævne sig, ikke er tilladte på den sociale platform.

Facebook er blandt andet blevet sagsøgt i USA for ikke at have gjort mere for at forhindre hævnporno.

For at imødekomme den kritik mødtes Facebook sidste år med repræsentanter fra mere end 150 sikkerhedsorganisationer for kvinder.

Her besluttede Antigone Davis, der er global chef for sikkerhed hos Facebook, at der var behov for at gøre en større indsats på området.

Hævnporno er et begreb, der bruges om deling af nøgenbilleder eller intime billeder uden samtykke.

Det er en praksis, der især ses blandt unge, og det går ofte ud over unge kvinder.

/ritzau/Reuters