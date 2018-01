Facebook vil engagere folk ved at gøre nyhedsstrømmen lokal

Facebook oplyser mandag, at det har besluttet at levere flere lokale nyheder til amerikanske brugere.

Det er blot det seneste i en række tiltag, som det sociale medie har implementeret for at styre strømmen af informationer.

Det nye tiltag skal især opfordre til, at brugerne engagerer sig mere i lokalmiljøet.

Tidligere i januar oplyste Facebook, at det vil bede sine rundt regnet to milliarder brugere om at rangere nyhedskilder. Det skal ske, for at man kan bekæmpe spredningen af falske nyheder og misinformation.

- Lokale nyheder hjælper med at bygge lokalmiljøerne op - både online og offline, skriver Facebook-grundlægger og administrerende direktør Mark Zuckerberg i en opdatering på det sociale medie.

Det gigantiske sociale netværk forsøger at imødekomme kritik, der går på, at Facebook har fejlet i forsøget på at undgå spredning af falske nyheder. Det er giganter som Facebook, Google og Twitter blevet beskyldt for - især i forbindelse med USA's præsidentvalg i 2016.

- Dette tiltag er en vigtig del af vores forsøg på at sikre, at den tid, vi bruger på Facebook, er mere værdifuld, siger Zuckerberg.

Den administrerende direktør rejste sidste år rundt i USA og besøgte brugere af Facebook.

- En af de ting, som folk fortalte mig, var, at vi alle sammen kan glemme vores uoverensstemmelser, hvis vi kan se bort fra nogle emner på landsplan, der splitter os, skriver Zuckerberg.

Han citerer også forskning, der viser, at folk engagerer sig mere i lokalmiljøet, hvis man læser lokale nyheder.

I første omgang gælder ændringen kun for USA, men det bliver også indført i andre lande senere på året.

/ritzau/AFP