Få historien om Miki, der blev dræbt i Skagen

Miki Thorstein Hansen blev kun 20 år gammel. På umenneskelig vis blev hans unge liv taget fra ham i forbindelse med en brutal forbrydelse begået i hans eget hjem, en lejlighed i midten af Skagen.

Nu sørger hele hans familie og store vennekreds, mens politiet efterforsker mordet på den unge mand, hvis mor er grønlænder, men bosat i Danmark.

- Det er ikke til at forstå, at han ikke er her mere. Vi har så mange minder sammen, og jeg vil altid savne ham, fortæller vennen Lukas Thomsen.

Miki Thorstein Hansen var af sine mange venner og bekendte kendt som en høflig, kærlig og livsglad dreng.

Miki Thorstein Hansen bisættes fra kapellet ved kirken i Skagen onsdag den 1. februar.

