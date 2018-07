Få gymnasiefag hjemme fra din bygd

Redaktionen Fredag, 06. juli 2018 - 14:40

GUX i Sisimiut har i samarbejde med departementet for uddannelse, kultur og kirke etableret et pilotprojekt med udbud af gymnasiale supplerings- og enkeltfag som fjernundervisning. Fjernundervisningsinitiativet har fået de ikke helt mundrette betgenelser eGSK og eGENK som står for henholdsvis "e-Gymnasialt Suppleringskursus og "e-Gymnasialt Enkeltfagskursus"

Det betyder, at man som elev vil kunne følge undervisningen og afslutte faget med eksamen på ét år, alt dette uden at skulle flytte til en by med en gymnasieskole, da alt foregår via internettet



Der tilbydes fra september 2018 undervisning i fagene: Dansk A, Matematik B, Engelsk B og Biologi C.



eGSK er for studenter, der har gennemført en gymnasial uddannelse, men mangler et fag eller niveau for at leve op til adgangskrav på en specifik videregående uddannelse.



eGENK er for personer, der har afsluttet folkeskolen og ønsker at opkvalificere sig inden for ét eller flere gymnasiale fag. Gymnasiale enkeltfag er ikke en hel gymnasieuddannelse i sig selv, men kan indgå som dele af en hel uddannelse.



Der er ansøgningsfrist til eGSK og eGENK den 5. august.