Evakuerede bør ikke vende tilbage

Beredskabskommissionen vurderer, at det er for farligt for borgerne fra Nuugaatsiaq og Illorsuit at vende tilbage.

Det sagde formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen i pressemødet i dag.

Som beskrevet tidligere truer et nyt stykke af fjeldet at styrte i havet ved Nuugaatsiaq.

Dette kan udløse en ny flodbølge og varslingstiden til de to bygder er for kort til at det det forsvarligt at sende borgerne tilbage til Nuugaatsiaq og Illorsuit.

Det er på den baggrund, at beredskabskommissionen fraråder, at indbyggerne vender tilbage.

Og det er den anbefaling som Naalakkersuisut har tilsluttet sig.

Konkret lyder vurderingen i forhold til Nuugaatsiaq:

- Det er Grønlands Beredskabskommissions beredskabsfaglige vurdering, at Nuugaatsiaq fortsat bør betragtes som fareområde. Det følger heraf, at Grønlands Beredskabskommission vurderer, at borgerne på det foreliggende grundlag ikke bør vende tilbage til Nuugaatsiaq.

Selv hvis man etablerede et effektivt varslingssystem, så mener kommissionen, fortsat at det er for farligt at vende tilbage.

Det skyldes at varslingstiden fra skredet falder og til det når Nuugaatsuaq blot er på 8 til 9 minutter. Samtidig vurderes bølgen til at nå en højde på 5 til 10 meter.

For Illorsuits vedkommende farråder kommissionen med en tilsvarende formulerineg en tilbagevenden på nuværende tidspunkt.

Her vil bølgen nå fre i løbet af 12 minutter. Desuden findes der for tiden ikke et varslingssystem, der passer til grønlandske forhold.

- Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til et monitorerings- og varslingssystem, som er beregnet til og testet under grønlandske forhold, lyder vuderingen.

Hvis det på et tidspunkt skulle blive muligt at vende tilbage til Illorsuit, så skal vigtige installationer bygges højt i terrænet.

- Der ikke forefindes beboelse, skoler og samfundskritiske installationer indenfor det område som ved scenarie 2 vurderes at kunne blive ramt af en eventuel ny tsunami, skriver Beredskabskommissionen.

Scenarie 2 beskriver her en situation, hvor et større fjeldområde end forventet skrider.

De evakuerede borgere fra de to bygder er blevet orienteret på to informationsmøder holdt i Aasiaat og Uummmannaq her til formiddag.