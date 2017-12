EU tildeles 300 tons ekstra torsk

EU har fået tildelt 300 tons ekstra torsk, hvilket betyder, at EU i alt kan fiske 2.100 tons torsk i Østgrønland næste år.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse, der oplyser, at Departement for Fiskeri og Fangst har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2018 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2018 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 27.- 29. november.

- Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2018. Aftalen er baseret på Fiskeriprotokollen for 2016-2020, som er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU, meddeler selvstyret i pressemeddelelsen.

Andre fisk

Samtidigt oplyses det, at EU modtager 1.054 tons færre rødfisk på grund af nedadgående rådgivning på både dybhavsrødfisk og pelagiske rødfisk. Herudover modtager EU 1.350 tons færre rejer i Østgrønland, mens bifangstkvoten også er blevet nedsat med 376 tons.

Angående lodde blev EU tilbudt 16.016 tons, hvilket er en nedgang på 3.984 tons i forhold til den indikative mængde. Mængden kan dog ændres i 2018, når der foreligger en opdateret biologisk rådgivning.

Skal godkendes af Naalakkersuisut

Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor.

- Aftalen har stor værdi for begge parter, og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse, lyder det i en pressemeddelelse.