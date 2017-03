EU mindes om oplysingskampagne om sælskind

EU har lavet, at de med en kampagne vil forsøge at rette op på følgerne af sælskindsforbuddet, samt forklare om den såkaldt inuit-undtagelse.

Men indtil videre har kampagnen nemlig kun været rettet imod EU-landenes toldmyndigheder.

Og det er ikke tilstrækkelig, mener næstformand i Grønlandsudvalget i Folketinget, Aaja Chemnitz Larsen fra Inuit Ataqatigiit. Det skriver KNR.

- Rigtig mange turister i Grønland ved ikke, at det er muligt at købe sælskind og tage det med hjem. Derfor synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at der sikres en ordentlig oplysningsaktivitet, så mulighederne for eksport for Grønland kan fremmes.