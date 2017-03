EU-konkurrenter klemmer nordatlantiske flyselskaber

Det færøske folketingsmedlem Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne), der selv var direktør for Atlantic Airways fra 1995 til 2013, ønsker Færøerne mere med i det internationale samarbejde om luftfart.

Han advarer om, at Færøerne bliver mere og mere isoleret, når Færøerne står uden for aftaler såsom EU- kommissionens luftfartspakke.

- Jeg forventer, at det bliver “a dead end” hos færøsk lufttrafik ved at ligge i en bane for sig selv, mens hele den europæiske del går sammen i et fælles åbent luftrum, siger Magni Arge til Kringvarp Føroya.

Allerede på et sidespor

Magni Arge arrangerede mandag den27. marts en konference på Christiansborg under navnet “Luftfarten og udkanten – et perfekt match”.

Her blev blandt andet diskuteret, hvad der vil ske i Grønland og på Færøerne, hvis Air Greenland og Atlantic Airways ikke får bedre muligheder at konkurere på det internationale marked.

På Færøerne er man begyndt at mærke konkurrenceforvridningen.

SAS har fået lov at flyve til Færøerne og har en større fordel end Atlantic Airways. Da SAS hører hjemme i Danmark, kan selskabet udnytte luftfartspakken, som er medvirkende til, at luftfartsselskaberne frit kan oprette destinationer til medlemslandene.

- Det viser, at SAS kan gøre, som de vil på Færøerne, når de nu er kommet ind på denne måde. Den, som skal leve med begrænsningerne, er stort set det færøske selskab. Det får ikke de samme muligheder, som andre gør i Europa, siger Magni Arge.

Ulige konkurrence

Atlantic Airways laver charterrejser til nogle europæiske lande, men der er ikke mulighed for oprette faste ruter med base i København.

- Vi kan ikke flytte ruteflyvning fra København til London eller Stockholm, fordi vi ikke er med i luftfartspakke 3. Vi kan kun flyve fra Færøerne som base, siger Jóhanna á Bergi, direktør i Atlantic Airways.

Jóhanna á Bergi vil ikke anbefale, hvad politikerne skal arbejde for, men situationen er den, at Atlantic Airways og SAS ikke konkurrerer på lige vilkår.

Grønland i samme situation

Flyvechefen hos Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, ser lignende udfordringer i Grønland som på Færøerne.

Det er ikke en fordel for Air Greenland ikke at have en EU-licens. Flyselskabet flyver på en koncession mellem København og Grønland, sagde flyvechefen.

- Det er ikke en fordel for os, fordi alle andre også kan gøre det. Jeg er bekymret for, at vi ikke er med i en større alliance. Vi er for små med den tendens, vi ser i verden, hvor alle andre bliver større og større. Det kan jeg godt se som en udfordring, sagde Jacob Nitter Sørensen på konferencen.