EU vil ikke garantere grønlandske interesser ved Brexit-forhandlinger

Walter Turnowsky Torsdag, 19. juli 2018 - 09:11

Når Storbritannien forlader EU i marts næste år, kan det blive en dyr fornøjelse for Grønland.

Storbritannien er nemlig det land i Europa, Grønland har langt den største eksport af kogte og pillede rejer til.

Konsekvensen er i værste fald, at Grønlands toldfri eksport af rejer for op mod en halv milliard kroner ud af en samlet eksport på godt tre milliarder kroner om året er i fare for at gå tabt. Hertil kommer tab af 300 arbejdspladser i forbindelse med lukning af to rejefabrikker i Grønland.

For at gøre opmærksom på de problemstillinger har naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) netop mødtes med EU's chefforhandler for Brexit, Michel Barnier.

- Når Storbritannien ikke længere er EU-medlemsstat, og hvis Storbritannien forlader EU's indre marked, kan fremtidige grønlandske fiskeprodukter, der kommer ind i Storbritannien, blive mødt med importtold og veterinærkontrol. Det kan ramme branchen i Grønland hårdt, skriver Vivian Motzfeldt (S) i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Brexit kan blive meget dyr for Grønland

- Dette særligt set ud fra, at det sandsynligvis vil reducere importpriserne på grønlandske rejer og torsk før told. Grønland har derfor interesse i at opretholde gode handelsmæssige adgangsvilkår til Storbritanniens marked efter Brexit.

- Af den grund håber Naalakkersuisut, at EU vil have in mente, at forhandlingsresultaterne kan have stor betydning for Grønland.Det viste Michel Barnier stor imødekommenhed overfor.

Men selvom der var forståelse for problemet, så vil Michel Barnier ikke lovet noget.

- Selvom Michel Barnier ikke kunne garantere for, at Grønlands interesser vil blive afspejlet i et endeligt forhandlingsresultat, havde han stor forståelse for Grønlands budskaber og situation, og Barnier vil tage det op i forhandlingerne med Storbritannien, hedder det videre i pressemeddelelsen.