EU: Facebook og Google skal reagere på kriminelt indhold

Står det til EU-Kommissionen, bør internetvirksomheder som Google, Facebook og Twitter sætte yderligere tiltag i gang for at fjerne kriminelt indhold online.

Det fremgår af nye retningslinjer, som kommissionen offentliggør onsdag for at fjerne indhold på nettet, der har med hadefulde udtalelser, vold og terror at gøre.

Internettet bygger på tillid, men den tillid bliver udnyttet til kriminalitet og terror. Det har konsekvenser, vurderer EU-sikkerhedskommissær Julian King.

- Som vi presser Daesh (Islamisk Stat, red.) i Mellemøsten, er truslen blevet mere omfattende og afhængig af at blive spredt online.

- Vi har alle en rolle at spille i at stoppe den spredning, siger han på et pressemøde.

Ifølge kommissionen bør virksomheder i højere grad arbejde sammen med myndigheder for at sikre hurtig kommunikation, hvis noget skal fjernes.

Derudover bør virksomhederne arbejde tæt sammen med folk, der har specialiseret sig i, hvad der er ulovligt indhold, og hvad der ikke er.

Og virksomhederne bør sikre, at indholdet bliver fjernet hurtigt og forebygge, at det ikke kommer igen.

Kommissionen vil holde øje med virksomhederne over de næste uger og måneder, påpeger sikkerhedskommissæren.

Sker der ikke forbedringer, kan de risikere at se frem til lovgivning, der tvinger dem til at være mere proaktive, lyder det videre.

Emnet har skabt debat i Europa. Nogle mener, at virksomhederne skal gribe mere ind, mens andre frygter, at det vil påvirke retten til at tale frit.

