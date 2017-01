Eskimologi optager igen studerende

Man kan igen blive optaget som studerende i eskimologi ved Københavns Universitet.

Det oplyser uddannelseskoordinator Naja Trondhjem fra afdelingen for Eskimologi og Arktiske Studier på Københavns Universitet.

Var imidlertidig stop

Sidste år lukkede Det Humanistiske Fakultet på universitetet for optagelse, men nu kan der igen optages 12 studerende på uddannelsen.

Naja Trondhjem understreger, at sidste års trusler om lukning af faget heldigvis kun resulterede i et midlertidigt stop for optagelse af nye studerende i 2016.

- Vi er glade for, at vi nu igen kan optage studerende hvert år, og håber på, at vi får mange kvalificerede ansøgere til de 12 studiepladser, vi har i år, siger hun.

Ansøgere med adgangsgivende eksaminer fra Grønland søger via den grønlandske særordning, hvor fristen er 15. marts kl. 12 dansk tid. Fristen for kvote 2 ansøgninger er også 15. marts kl. 12, dansk tid.

