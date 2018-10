Erstatning til tsunami-ofre skal gøres skattefri

Walter Turnowsky Fredag, 12. oktober 2018 - 04:06

De borgere fra Nuugaatsiaq og Illorsuit, der sidste år fik en erstatning på 50.000 kroner, skal slippe for at betale skat af erstatningen. Det fremgår af et forslag, som Inatsisartut har behandlet i går, torsdag.

Problemet er nemlig, at der er tale om en kulanceerstatning, hvilket betyder, at Naalakkersuisut ikke har været juridisk forpligtet til at udbetale den. Dermed bliver den som udgangspunkt betragtet som en gave, og sådan en skal der betales skat af. Men nu skal særlov foreslået af Naalakkersuisut gøre præcis denne erstatning skattefri.

- Baggrunden for, at der præcis i dette tilfælde stilles forslag om at undtage engangsbeløbene fra beskatning er, at en beskatning i dette tilfælde vil gå imod formålet med ydelsen af beløbene, hedder det i begrundelsen for forslaget.

- Såfremt engangsbeløbet medregnes til skattepligtig indkomst, ville beløbet desuden kunne føre til, at modtageren i en periode fik en lavere boligsikring, samt højere daginstitutionstakster, idet disse takster reguleres på baggrund af modtagerens aktuelle indkomst.

I de tilfælde, hvor familier har fået opført en erstatningsbolig, betragtes det som en egentlig erstatning, som dermed i forvejen er skattefri.