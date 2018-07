Erik har en plan

Walter Turnowsky Mandag, 02. juli 2018 - 10:26

Det ene Naalakkersuisut efter det andet har lovet, at det vil modernisere fiskeriloven - men hidtil er det ikke blevet til noget.

Det foregående naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl-Kristian Kruse (S) nåede trods alt at få et forslag førstebehandlet i Inatsisartut.

Men så kom valget, og det satte en stopper for den videre behandling af forslaget.

Den nye naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Erik Jensen (S) forsikrer, at denne gang, så skal der findes en løsning.

- Vi har talt om en ændring af fiskeriloven i adskillige i år. Jeg har gjort det til mit vigtigste mål, at få den gennemført hurtigst muligt, siger han til Sermitsiaq.AG.

Nationalt kompromis

Forslaget fra det forrige Naalakkersuit blev som bekendt mødt af hård kritik fra blandt andre GE og KNAPK.

Erik Jensen (S) satser på en bred løsning.

- Målet er at skabe et nationalt kompromis for den nye fiskerilov, men vi fastholder målet om, at fiskeriressourcerne skal fordeles på flere hænder. Sandsynligvis vil ikke alle være tilfredse, men målet er at alle kan leve med den nye lov.

Med valget er det foregående forslag formelt set bortfaldet. Det betyder, at Naalakkersuisut må fremsætte et helt nyt forslag. Men selvom det formelt set er et nyt forslag, så fastslår koalitionsaftalen, at hovetrækkene i forslaget skal bevares.

- Der vil være tale om et nyt lovforslag, men udgangspunktet vil være det forslag, som blev fremlagt på efterårssamlingen 2017. Men vil foretage en række tekniske justeringer for at imødekomme dele af den kritik, der har været rejst. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt komme nærmere ind på, hvad de ændringer kan bestå i, siger Erik Jensen (S).

Drøftelser med parterne

Det er blandt andet fristerne for tilbagekaldelsen af kvoterne, der har været kritiseret af især GE, men også KNAPK. Derfor er det nærliggende at antage, at nogle af justeringerne kommer til at ske på netop det punkt.

- Vi er allerede gået i gang med de indledende drøftelser med fiskeriets parter, som KNAPK, GE, SQAPK, de store rederier og et møde med SIK er i støbeskeen.

Når Erik Jensen (S) taler om et nationalt kompromis, så er det ikke blot fiskeriets parter han tænker på.

- Ligeledes vil jeg forhandle med oppositionen i Inatsisartut med det mål, at skabe så bredt er flertal som muligt bag loven.

Og her kan Erik Jensen (S) få brug for alle sin evner til at skabe resultater. Senest har Aqqaluaq B. Egede fra IA således stillede en stribe §37-spørgsmål spørgsmål om indholdet af det kommende forslag.

Men Erik Jensen (S) vil ikke på nuværende tidspunkt komme ind på det nærmere indhold. Tingene skal tages i den rigtige rækkefølge, mener han.

- Jeg har en plan, men jeg kan ikke på nuværende tidspunkt røbe præcist, hvordan min tidsplan ser ud, da det endnu ikke er blevet drøftet med Naalakkersuisut.