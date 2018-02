Erik Bjerregaards afløser er fundet

Hotel Arctics mangeårige direktør Erik Bjerregaard går på pension i år.

Det bliver Morten Nielsen, der er direktør for Hotel Kangerlussuaq, der overtager direktørposten i Hotel Arctic, oplyser Air Greenland i en pressemeddelelse.

- Valget faldt på Morten Nielsen, grundet hans resultater indenfor service- og driftsoptimering, senest i Hotel Kangerlussuaq, samt hans branchekendskab både i og uden for Grønland. I bestyrelsen ser vi frem til, at Morten sætter sit fingeraftryk på Hotel Arctics videre udvikling, siger bestyrelsesformand Ove Nielsen i pressemeddelelsen.

Morten Nielsen tiltræder stillingen som direktør for Hotel Arctic den 1. juli 2018, hvor han og Erik Bjerregaard vil køre parløb frem til 31. august 2018

- Hotel Arctic har igennem årene udviklet sig til et af landets førende hoteller, som favner lokale rejsende, turister og konferencegæster. Det er en stor bedrift, samtidig med, at standarden indenfor alle segmenter er høj. I 2017 kommer hotellet til at levere endnu et rekordresultat og at fortsætte denne udvikling bliver en spændende og en god udfordring, siger den kommende direktør, Morten Nielsen.

