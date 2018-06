Erhvervsråd: Vi er klar til mere vækst

Walter Turnowsky Onsdag, 06. juni 2018 - 15:00

Erhvervsrådet i Qeqqata Kommunia, Arctic Circle Business (ACB) har 24. maj afholdt sin generalforsamling, og her fået valgt den nye bestyrelse.

ACB ser stort potentiale for yderlige vækst i kommunen.

- Vi skal have et solidt boligbyggeri i Qeqqata Kommunia, vi skal have flere uddannelsesinstitutioner og udbygge Qeqqata Kommunia som en uddannelseskommune og en attraktiv kommune som man vælger at bosætte sig i, skriver formand Mikki Brandt og næstformand Henrik Sachse i en pressemeddelelse.

Bestyrelsen i ACB Miki Brandt, fmd., VVS-Service Sisimiut A/S Henrik Sachse, næstfmd. Arctic Star Malene Christensen, Grønlandsbanken Sisimiut Søren Olsen Damgaard, Royal Greenland A/S Jesper Christensen, LED SOLAR GREENLAND Anette Lings, Hotel Sisimiut Suppleanter: Petrus Olsvig-Kleist, Stark Sisimiut & Peter Høegh, Mittarfeqarfiit Kangerlussuaq

Foreningen taler med en vis vægt, da den har 55 medlemsvirksomheder i Sisimiut, Maniitsoq, Kangerlussuaq og øvrige bygder.

Har man fulgt blot lidt med i debatten, kan det næppe overraske, at ACB fortsat vil kæmpe for, at lufthavnen i Kangerlussuaq bliver bevaret fuldt udbygget.

- Set som en samlet region er det vores ambition at politikerne vedtager en samlet infrastrukturpakke for Qeqqata Kommunia: Lufthavnen i Kangerlussuaq udvikles og bevares, vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq realiseres, havnen i Kangerlussuaq samt et nyt havneselskab i Sisimiut udgør en sammenhængende infrastruktur i regionen, skriver Mikki Brandt og Henrik Sachse.

Derfor bakker de også op om kommunens beslutning om at danne et trafikselskab, der skal drive havne, lufthavnen og veje.

- Denne samlede pakke vil udgøre fundamentet for vores turismeambitioner og gøre vores destination endnu mere attraktiv. Destination Arctic Circle skal således udvikles og promoveres med de mange turismeaktører der tilbyder turisterne unikke oplevelser.