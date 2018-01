Erhvervsmand: - Vi er alt for få til at drive et land

1. januar blev loven om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland strammet. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Automatik

Hidtil har arbejdsgivere, som søger tilladelse til ansættelse af udefrakommende arbejdskraft, automatisk opnået tilladelsen, hvis kommunen ikke har truffet en afgørelse indenfor 14 dage.

For fremtiden kan tilladelsen ikke længere betragtes som givet, hvis der ikke er truffet en afgørelse efter de 14 dage. I stedet kan kommunalbestyrelsen udskyde beslutningen, hvis den finder behov for at indhente yderligere oplysninger.

– Den nye lov hæmmer væksten i Grønland, siger den afgående formand for Sermersooq Business Council Martin Sandy Shalmi til Sermitsiaq.

– En stramning af reglerne for at hente udefrakommende arbejdskraft er ikke den vej, som Grønland skal gå. Vi har brug for folk; vi har brug for kompetencer, siger Martin Sandy Shalmi.

Attraktivt at få børn

Martin Sandy Shalmi peger på Canada, som i mange årtier har haft en aktiv tiltrækningspolitik for at få folk til at flytte til landet.

– Og så må vi erkende, at vi simpelthen er for få folk i Grønland. Vi skal have en familiepolitik, så det bliver attraktivt at få børn. Det løser ikke problemerne i min tid, men 50.000 mennesker er alt, alt for få til at drive et land. 200.000 - altså en 4-dobling, så begynder vi at være der. Så får vi stordriftsfordele i stedet for de småskalaulemper, som vi har i dag med 17 byer og 56 bygder, ofte med få indbyggere, siger Martin Sandy Shalmi.

