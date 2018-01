Erhvervsboss med rødder i Nuuk i spidsen for to verdenskoncerner

Det er en af verdens største industrikoncern, som 51-årige Jim Hagemann Snabe kommer til at stå i spidsen for, når han i slutningen af måneden bliver udpeget til bestyrelsesformand for Siemens AG.

Allerede i marts sidste år blev han bestyrelsesformand for A. P. Møller - Mærsk, hvor han afløste Michael Pram Rasmussen.

Jim Hagemann Snabe er født i Nordsjælland, men som to-årige flyttede han med sin forældre til Nuuk, hvor familien boede i fem år. Herefter er han opvokset i Vestjylland.

Jim Hagemann Snabe har en stor del af sin karriere arbejdet for den tysk softwaregigant SAP, hvor han frem til 2014 var den ene af to administrerende direktører. Herefter trådte han ind i bestyrelsen af SAP.

Jim Hagemann Snabe er desuden medlem af fondsbestyrelsen for World Economic Forum, som blandt andet arrangerer de årlige møder i Davos.

Sidste år blev han så indstillet som bestyrelsesformand for Siemens. Han skal formelt vælges 31. januar.