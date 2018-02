Erhvervsaktiv kioskejer fylder 99 år

Erhvervsaktiv kioskejer, Anthon Geisler, der er født og opvokset i den nedlagte bygd Skansen, Aamaruutissat, ved Qeqertarsuaq, fylder i dag onsdag 99 år.

Anthon Geisler, der oprindeligt er uddannet bager fra 1952, har været selvstændig erhvervsmand siden 1960-erne i Ilulissat. Først i sin nuværende bolig med en kaffebar. Senere fra begyndelsen af 1970-erne åbnede han sin nuværende kiosk i Illumiut i Ilulissat, som han til daglig stadigvæk holder åbent fra klokken 15 om eftermiddagen til klokken 21 om aftenen.

Vil fortsat arbejde

Og han vil stadigvæk arbejde, så længe han kan:

- Jeg vil gerne arbejde så længe jeg kan, da jeg frygter at jeg vil gå i stå, hvis jeg stopper med arbejdet. Men jeg ved, at jeg på et tidspunkt må stoppe med arbejdet, svarede Anthon Geisler, da han blev spurgt om hvornår han har tænkt sig at gå på pension af KNR’s morgenradio her til morgen.

Holder fri i dag

Anthon Geisler holder kun få fridage om året. Men i dag onsdag på sin 99 års fødselsdag holder han fri fra sit arbejde, hvor han vil holde åbent hus til sine nærmeste venner.

Anthon Geisler har, inden han tog bageruddannelsen i Danmark, arbejdet i Maarmorilik, Ivittuut (på dansk: Ivigtut) nu en nedlagt mineby og som kok i forskellige skibe.

På nationaldagen i 2011 fik Anthon Geisler tildelt Qaasuitsup Kommunias kulturpris for sit mangeårige virke som selvstændig.

Se billeder af Anthon Geisler og hans kiosk under artiklen