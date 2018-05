Enoksen: Vil slække oversættelseskrav

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 23. maj 2018 - 06:02

­- Der står i selvstyreloven, at det grønlandske sprog er hovedsproget i Grønland. Men situationen er alligevel den, at et forslag til Inatsisartut ikke kan blive optaget på dagsorden, hvis forslaget ikke er oversat til dansk. Det kan ikke passe, at Inatsisartut skal arbejde under disse forhold. Det er noget, jeg vil tage op i samarbejde med andre partier i Inatsisartut, siger Hans Enoksen til avisen AG.

“Det er helt gak”

Tillie Marinussen fra Samarbejdspartiet mener, at det er et brud på menneskerettighederne, hvis Hans Enoksen får held med sin mission.

-Han vil åbenbart udelukke hele den dansktalende befolkning i Grønland, før man har lavet nogle fornuftige overgangsordninger på sprogområdet. Det er helt gak, fastslår Tillie Martinussen, der mener, at det vil være et brud på menneskerettighederne.

- I en tid hvor vi har behov for at åbne vore landegrænser til andre dele af verdenen er dette et farligt signal at sende, siger Tillie Martinussen.

De enkelte partier, der er repræsenteret i Inatsisurtut, modtager partistøtte, så de blandt andet har råd til at lave oversættelser.

For mange deltager i Nordisk Råd

Hans Enoksen fremsætter også et andet forslag i avisen AG. Han mener, at Nordisk Råds sessioner ikke må gå ud over mødeaktiviteterne i Inatsisartut. Normalt indstilles møderne i Inatsisartut i op til to uger, fordi en del medlemmer deltager i Nordisk Råds sessioner om efteråret.

- Det koster mange penge at få medlemmer fra kysten til Nuuk under møderne i Inatsisartut, og udgifterne står på, selv om mødeaktiviteterne er indstillet på grund af Nordisk Råds session, siger Hans Enoksen til AG, der også ønsker en vurdering af, om Grønland sender for mange politikere afsted til Nordisk Råds sessioner.

