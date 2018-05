Hans Enoksen: Henrik Fleischer skifter til Siumut

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 20. maj 2018 - 12:10

- Det er selvfølgelig ikke det bedste nyhed vi fik i går, at Henrik Fleischer har besluttet sig for at forlade partiet. Han sagde til Partii Naleraqs bestyrelse, at han skifter til Siumut.

Det siger formanden for Partii Naleraq Hans Enoksen til Sermitsiaq.AG, efter Henrik Fleischer lørdag besluttede sig for at forlade partiet.

- Det vil forundre mig, hvis vores koalitionspartnere har 'fisket' ham, og vi skal i vores bestyrelse drøfte, om der skal være konsekvenser, fremhæver Hans Enoksen.

- Har du nogen formodning om hvorfor Henrik Fleischer forlod Partii Naleraq?

- Det kan vi ikke svare på. Jeg har ikke haft uenigheder med ham, og vi har været rigtig glade for hans arbejde, svarer Hans Enoksen.

Partii Naleraq-formanden fortæller, at partiet havde tilbudt Henrik Fleischer i en række udvalgsposter i Inatsisartut.

- Han fik blandt andet tilbud om at få formandposten i fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalg og for at være medlem i vigtige udvalgsposter. Men han havde mest interesse for at være en del af udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg. Han er jo til dagligt en fisker, og vi gav ham ellers muligheden for at være formand for fiskeri-udvalget, da han samtidigt har kæmpet hårdt for fiskeriloven, fortæller Hans Enoksen.

Han har svært ved at forstå, hvorfor Henrik Fleischer har forladt partiet, blot 25 dage efter Inatsisartut-valget.

- Der er ikke blevet drøftet politiske sager i Inatsisartut endnu, derfor ærger det mig, at Henrik Fleischer har forladt partiet. Men vi skal fortsætte med vores arbejde, lyder det fra Hans Enoksen.